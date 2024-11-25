Galatasaray AZ Alkmaar'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray AZ Alkmaar'a Hazırlanıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile maç öncesi antrenmanlara başladı. Pas çalışmaları yapıldı.

25.11.2024 22:21
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

İdman, geniş alanda topa sahip olma ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla AZ Alkmaar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray AZ Alkmaar'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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