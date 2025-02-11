UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray AZ Alkmaar'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?