Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ameliyat Oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ameliyat edildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.