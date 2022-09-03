Dursun Özbek: "Geçen seneki Kerem'i kısa sürede izlemeye başlayacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen seneki Kerem Aktürkoğlu'nu kısa sürede izlemeye başlayacaklarını belirtti. Özbek, Arda Turan için ise, "Arda'nın önce yetiştirici manasında bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Arda'nın yuvası Galatasaray'dır. Arda'nın kendisini hazırladıktan sonra Galatasaray'da görev alması kaçınılmazdır" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nın bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'ndaki kahvaltı programında buluştu. Özbek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Arda'nın yuvası Galatasaray'dır"

Arda Turan'ın Galatasaray'ın bir değeri olduğunu söyleyen Özbek, "Bizim Galatasaray Spor Kulübü içerisinde yetişmiş uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcumuzdur. Arda'nın önce yetiştirici manasında bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki Arda'nın yuvası Galatasaray'dır. Her zaman Galatasaray da onun yeri olacaktır. Arda'nın bu manada kendisini hazırladıktan sonra Galatasaray'da görev alması kaçınılmazdır" diye konuştu.

"Geçen seneki Kerem'i kısa sürede izlemeye başlayacağız"

Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemde performans düşüklüğü yaşadığına yönelik soruya ise Dursun Özbek, "Kerem'in form düşüklüğü var. Bu manada ilgili arkadaşlarımız kendisiyle devamlı görüşme halinde. Ben de önümüzdeki haftalardan itibaren Kerem'in performansının yükseleceğini düşünüyorum, bu konuda da çok ümitliyim. Geçen seneki Kerem'i kısa sürede izlemeye başlayacağız" şeklinde cevap verdi.

"Galatasaray'ın 7 milyar TL fonu olacak"

Galatasaray'ın projelerine de değinen Özbek, "Bugün faaliyete geçen projelerle Galatasaray'ın bankalara olan 2.2 milyar TL ana para ve 500 milyon TL faiz toplam 2.7 milyar finansal borcunu ödedikten sonra, Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ni yaptıktan sonra, Mecidiyeköy'deki binayı sattıktan sonra, Florya'daki 40 dönüm araziyi satın alıp, inşaatları oraya yapıp, sattıktan sonra bütün projelere 2.5-3 sene zaman zarfında bunları yaptıktan sonra yaklaşık 7 milyar TL bir fon olacak. Bu fon Galatasaray'ın fonu olarak önümüzdeki 25 yılını garanti altına alacak" açıklamasında bulundu.

"Planlamamız içerisinde şu anda yabancı futbolcular da var"

Başkan Dursun Özbek, PSG'de forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferine ilişkin de, "Ben Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaatlerini korumak zorundayım. Dolayısıyla bu soruya şu anda vereceğim cevabın, Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Beklenmesi gerekiyor, transfer çalışmaları devam ediyor, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum. Planlamamız içerisinde şu anda yabancı futbolcular da var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL