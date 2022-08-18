Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek vefat etti. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Dursun Özbek'in acı günü - Son Dakika

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