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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı. Özbek'in, karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurduğu ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
18.12.2023 - 19:41,
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Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi Medicananın başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün Medicana Ataşehir Hastanesine karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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