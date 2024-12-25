Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Müjdeler - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Müjdeler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, camiaya tesisleşme ve borç yapılandırması ile ilgili müjdeler vererek sürecin son aşamasına geldiklerini açıkladı. Kemerburgaz'a yeni tesisler taşınacak ve borç yükünden kurtulmak için projeler tamamlanmak üzere.

25.12.2024 13:25
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GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, camiaya iki konuda müjde vererek 'Son aşamaya geldik' dedi.

Bugün düzenlenen bir sponsorluk imza töreninde konuşan Dursun Özbek yakında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ve tüm tesisleri stat çevresine toplayacaklarını söyledi.

Tesisleşme ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özbek; "Galatasaray kurulduğu günden bu yana tesisleşme hamlesini bir dönem yapılmış. Devamında özellikle son 50 senede bazı eksiklerimiz mevcut. Geçmişte yapılan tesisler o gün itibarıyla ülkemizin önde gelen tesisleriydi. Artık belli bir merkezde toplanması lazım. Florya'daki futbol kamp tesisimizi ve akademiyi Kemerburgaz'a taşıyoruz. Futbol takımımızla ile ilgili tesisimiz bitti gibi. Çok kısa bir süre sonra oraya taşıyacağız. Akademi binası için de temelini atıp, onu da yapacağız. Galatasaray bir spor kulübü. Olimpik dallarda da hizmet eden bir kulüp. Orada tesis eksiğimiz son derece fazla. Stadın yanındaki bölgede basketbol, voleybol, yüzme ile ilgi tesislerimizi buraya getireceğiz. Bütün aktivitelerimizi bir merkezde toplamak istiyoruz. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak için projeleri sürdürdüklerini de söyleyen Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefimiz, Galatasaray'ı özellikle borç yükünden kurtarmak üzere projelerimizi daha önce açıklamıştık. Bu projelerin de sonuna geldik. Özellikle Bankalar Birliği konsorsiyumuyla yapılan yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak istiyoruz. Sadece biz istemiyoruz, yapılandırmayı yapan bütün kulüplerin amacı o. Faizlerin yüksekliğinden dolayı kulüpler büyük sıkıntı çekiyor. Faiz yükünden kurutulmak için yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak için faaliyetlerimizin de sonu geldik. A, b planlarımız mevcut. Özellikle Florya'dan kaynaklandıracağımız meblağla kapatmayı düşünüyoruz. Ayrıca bir sermaye artırımı yapıyoruz. Bunlarla beraber faiz sarmalından çıkmak en büyük hedefimiz. İnşallah yakında da çıkmış olarak açıklayacağız."

Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Müjdeler - Son Dakika

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