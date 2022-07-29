Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız

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Galatasaray yöneticisi ve transferlerden sorumlu ismi Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Timur, Galatasaray taraftarlarına müjdeyi verdi.

"YANLIŞ TRANSFER YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Erden Timur transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. Biz övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Baskı var ve hiçbir şeyi takip etmemeye başladık" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ"

Başarılı bir transfer dönemi geçirildiğini aktaran Timur, " Haris Seferovic, 2.2 milyon euro maaş alırken, biz 2.3 milyon euro maaşa ikna ettik. Leo Dubois, 1.6 milyon euro alırken, biz 1.8 milyon euro'ya aldık. Bunları vermeyip 2.5 milyon euro verirseniz daha çabuk alırsınız. Ama Galatasaray'ı düşünerek hareket ediyoruz" dedi.

"SEFEROVIC'E BENZER SEVİYEDE BİR FORVET ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Erden Timur, forvet transferi hakkında ise"Haris Seferovic'e alternatif olacak, benzer seviyede bir yabancı forvet alma düşüncemiz var. Okan Hoca, Bafetimbi Gomis'i takımda düşünüyor" ifadelerini kullandı.