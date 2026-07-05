Galatasaray Berkan Durmaz'ı Transfer Etti

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcu, gelecek sezon Galatasaray'da yer alacak.
Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Türk Telekom formalarını terletti.
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