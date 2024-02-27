Galatasaray, birçok cephede savaşarak yarışmayı sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, birçok cephede savaşarak yarışmayı sürdürüyor

Galatasaray, birçok cephede savaşarak yarışmayı sürdürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün birçok cephede mücadele ettiğini ve yarışmayı sürdürdüğünü belirtti. Özbek, koalisyona karşı savaştıklarını ve bu durumun herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

27.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:49
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Dursun Özbek: "Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, birçok cephede savaşarak yarışmayı sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, birçok cephede savaşarak yarışmayı sürdürüyor - Son Dakika
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