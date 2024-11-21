Galatasaray Bodrum'a Hazırlanıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Futbolcular daha sonra savunma ve hücum organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Bodrum'a hareket edecek.

Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak.