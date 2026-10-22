Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini 77-50'lik skorla aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini 77-50'lik skorla aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Kangoeroes Basket Mechelen'i 77-50 yendi. İlk yarıyı 32-23 önde geçen sarı-kırmızılılar, ilk maçta Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenildikten sonra grubundaki ilk galibiyetini aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 77-50 yendi.

De Nekker Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 32-23 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 27 sayı farkla 77-50 galip ayrıldı.

Grubundaki ilk müsabakada sahasında Beretta Famila Schio'ya 84-66 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kangoeroes Basket Mechelen'in yanı sıra İtalya'nın Beretta Famila Schio ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları yer alıyor.

Kaynak: AA
Beretta FamilaGalatasarayMechelenSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim!
Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
00:00
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
23:56
Dolmabahçe’de 4 gol, 1 kırmızı kart Beşiktaş Avrupa’da namağlup ilerliyor
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
23:42
Mesut Kösedağı CHP’den istifa etti Yeni Parti’nin İstanbul’daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 00:13:32. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini 77-50'lik skorla aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei