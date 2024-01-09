22:40 •
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz•
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezon da Galatasaray'da oynayan Teaira McCowan, Türk Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika