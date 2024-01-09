Galatasaray, ABD\'li oyuncu Teaira McCowan\'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon da Galatasaray'da oynayan Teaira McCowan, Türk Milli Takımı'nda da forma giyiyor.