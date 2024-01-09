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Galatasaray, ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Galatasaray, ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil etti. Geçen sezon da Galatasaray'da oynayan McCowan, aynı zamanda Türk Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Galatasaray, ABD\'li oyuncu Teaira McCowan\'ı kadrosuna kattı
09.01.2024 - 00:03,
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon da Galatasaray'da oynayan Teaira McCowan, Türk Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak: AA
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