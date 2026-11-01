Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi'yi deplasmanda 85-65 yendi - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi'yi deplasmanda 85-65 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-65 yendi. Mücadelede ilk periyot 21-20, devre 32-40, üçüncü periyot ise 45-63 tamamlandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse

Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 1, Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Şevval Akalan 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Juhasz 16, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Hof 5, Kuier 8

1. Periyot: 21-20

Devre: 32-40

3. Periyot: 45-63

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-65 yendi.

Kaynak: AA
GalatasarayBasketbolHalkbankKayseriSporSon Dakika

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