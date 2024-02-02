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Galatasaray, Carlos Vinicius ile Fulham arasında geçici transfer anlaşması yapmıştır - Son Dakika
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Galatasaray, Carlos Vinicius ile Fulham arasında geçici transfer anlaşması yapmıştır

Galatasaray, Carlos Vinicius ile Fulham arasında geçici transfer anlaşması yapmıştır

Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

02.02.2024 19:43
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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Carlos Vinicius ile Fulham arasında geçici transfer anlaşması yapmıştır - Son Dakika
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