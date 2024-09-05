Galatasaray, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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