Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.02.2022 16:30
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından tam sahada önce savunma, sonra da hücum organizasyonları üzerinde durulan taktik çalışmayla antrenman tamamlandı.

Antrenmanda Fernando Muslera, takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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