Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)
Sm' AESCH: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)
Setler: 25-9, 25-12, 25-18
Süre: 62 dakika (22, 19, 21)
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda 4'lü final turuna yükseldi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda 4'lü finale yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?