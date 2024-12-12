Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda 4'lü finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda 4'lü finale yükseldi

Galatasaray Daikin, Sm' AESCH'i 3-1 yenerek CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda 4'lü finale geçti.

12.12.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)

Sm' AESCH: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)

Setler: 25-9, 25-12, 25-18

Süre: 62 dakika (22, 19, 21)

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda 4'lü final turuna yükseldi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Basketbol, İsviçre, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda 4'lü finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 İsrail, İran’ın Nükleer Tesisleri’ne saldırmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın Nükleer Tesisleri'ne saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:56:59. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda 4'lü finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.