Galatasaray, çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü

29.06.2022 21:41
Galatasaray, çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan günün ikinci antrenman ise dinamik ısınma ile başladı. Ardından top kapma-pas çalışması yapan futbolcular, devam eden bölümde dar alanda oyunlar oynadı. Interval koşulların da yapıldığı antrenman 9'a 9 oyun ile sona erdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncular antrenmanda yer almadı. Öte yandan Atalay Babacan'ın doğum günü pasta eşliğinde kutlandı.Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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