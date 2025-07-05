Galatasaray Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah idmanı salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 09.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL