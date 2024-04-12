Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
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