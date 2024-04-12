Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.