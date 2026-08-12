Galatasaray, Çorum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Galatasaray, Çorum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Galatasaray, Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dinamik antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Çorum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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