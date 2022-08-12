Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Dries Mertens oldu

Socios.com uygulamasından Galatasaraylı taraftarlara 10 numarayı kimin giymesini istedikleri soruldu. Katılımcıların tercihi Dries Mertens oldu. Daha önce Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder, Felipe Melo ve Belhanda'nın giydiği formayı yeni sezonda Mertens giyecek.

1 YILI OPSİYONLU 2 YILLIK ANLAŞMASI VAR

Galatasaray, Dries Mertens ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varmıştı. Sarı-Kırmızılar futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödeneceğini açıkladı.