Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı

12.09.2022 16:09
Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı

Galatasaray'da bu hafta forma şansı bulan Emin Bayram, Kasımpaşa karşılaşmasında gösterdiği performansla taraftarı mest etti. 19 yaşındaki genç savunmacının maaşı ise herkesi şaşırttı. Takımın en az kazanan iki futbolcusundan biri olan Emin Bayram'ın aylık 25 bin TL kazandığı öğrenildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadeleye ilk 11'de başlayan genç stoper Emin Bayram, performansıyla büyük beğeni kazandı.

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle, Kasımpaşa maçında şans bulan Emin Bayram, doğru hamleleri, zamanlaması ve soğuk kanlı profiliyle izleyenlerden tam not aldı. 90 dakika sahada kalan futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten kazandığı parada ortaya çıktı.

TAKIMIN EN AZ KAZANAN 2. FUTBOLCUSU

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emin Bayram, sarı-kırmızılı kulüpte aylık 25 bin TL kazanıyor. 19 yaşındaki savunmacı, 20 bin TL kazanan bir başka genç stoper Metehan Baltacı'dan sonra takımın en az maaş alan ismi.

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Son Dakika Spor Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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