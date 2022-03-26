Galatasaray'da Arda Turan takımla beraber çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Arda Turan takımla beraber çalıştı

26.03.2022 00:57
Galatasaray'da Arda Turan takımla beraber çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Arda Turan da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Milli maçlar arasında dört gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular, sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Milli Takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon ve topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

Arda Turan, antrenmanın tamamında takımla beraber çalıştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Arda Turan takımla beraber çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 01:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Arda Turan takımla beraber çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement