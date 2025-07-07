Süper Lig devi Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Halil Dervişoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oluyor.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan 25 yaşındaki santrfor Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiralamak için anlaşmaya vardı. Milli oyuncunun yakın zaman dilimi içerisinde Rize'ye giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray, İngiliz ekibi Brentford'dan transfer ettiği golcü oyuncuyu üçüncü kez takımdan gönderecek. Sarı-kırmızılılar, golcü ismi daha önce Hatayspor'a ve Gaziantep FK'ya kiralık olarak göndermişti.
Geride bıraktığımız sezon Gaziantep FK formasıyla 33 maça çıkan Halil, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da ayrılık yakın! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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