Galatasaray'da Barcelona mesaisi başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Barcelona mesaisi başladı

15.03.2022 18:51
Galatasaray'da Barcelona mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başladıkları antrenman, taktik çalışmada hücum sonlandırma ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Barcelona maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculardan Taylan Antalyalı, antrenman öncesi saat 10.30'da medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.


Galatasaray'da Barcelona mesaisi başladı
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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