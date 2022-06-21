Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk takımdan ayrılıyor. Sarı kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunmacı, Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'e yükselmek adına önemli hamleler yapmaya hazırlanan İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncuya 10 milyon TL maaş ödeneceği öğrenildi.
Göztepe'de yıldızı parlayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı - Son Dakika