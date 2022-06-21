Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk takımdan ayrılıyor. Sarı kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunmacı, Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'e yükselmek adına önemli hamleler yapmaya hazırlanan İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncuya 10 milyon TL maaş ödeneceği öğrenildi.

GÖZTEPE'DE YILDIZI PARLADI

Göztepe'de yıldızı parlayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.