Galatasaray\'da beraber oynamışlardı! Babel\'den eski takım arkadaşı için olay sözler

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euroluk rekor bedelle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı. Eski takım arkadaşı Ryan Babel, Boey için çarpıcı ifadeler kullandı.

"KENDİNİ KANITLAYACAK NİTELİLERE SAHİP"

Ryan Babel'in sarı-kırmızılılardan eski takım arkadaşı Sacha Boey ile ilgili Bild'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Sacha Boey'un Bayern Münih'te kendini kanıtlayacak niteliklere sahip olduğunu belirten Babel, "Bunu başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir" dedi.

"BAYERN MÜNİH'TE BU ZAMANI BULAMAZ"

Sacha Boey için iddialı ifadeler kullan Babel, "Onun Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Defans oyuncuları için sakatlıklar sonrası geri dönüşün daha zor olduğunu aktaran Babel, "Çünkü birçok antrenör defans hattında devamlılığa odaklanır" ifadelerini kullandı.

BOEY'İN BAYERN MÜNİH RAKAMLARI

Ocak 2024'te Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, şimdiye kadar tüm kulvarlarda Alman ekibinin formasını 14 maçta giydi. Boey, bu karşılaşmalarda gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Fransız sağ bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.