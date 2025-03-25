Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler - Son Dakika
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Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler

Galatasaray\'da beraber oynamışlardı! Babel\'den eski takım arkadaşı için olay sözler

Galatasaray'ın rekor bedelle Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey için eski takım arkadaşı Ryan Babel'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Boey'un Bayern'de kendini göstermesinin son derece zor olacağını düşünen Babel, "Onun Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü birçok antrenör defans hattında devamlılığa odaklanır" dedi.

25.03.2025 16:01
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Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euroluk rekor bedelle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı. Eski takım arkadaşı Ryan Babel, Boey için çarpıcı ifadeler kullandı.

"KENDİNİ KANITLAYACAK NİTELİLERE SAHİP"

Ryan Babel'in sarı-kırmızılılardan eski takım arkadaşı Sacha Boey ile ilgili Bild'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Sacha Boey'un Bayern Münih'te kendini kanıtlayacak niteliklere sahip olduğunu belirten Babel, "Bunu başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir" dedi.

Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler

"BAYERN MÜNİH'TE BU ZAMANI BULAMAZ"

Sacha Boey için iddialı ifadeler kullan Babel, "Onun Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Defans oyuncuları için sakatlıklar sonrası geri dönüşün daha zor olduğunu aktaran Babel, "Çünkü birçok antrenör defans hattında devamlılığa odaklanır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler

BOEY'İN BAYERN MÜNİH RAKAMLARI

Ocak 2024'te Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, şimdiye kadar tüm kulvarlarda Alman ekibinin formasını 14 maçta giydi. Boey, bu karşılaşmalarda gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Fransız sağ bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Ryan Babel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler - Son Dakika
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