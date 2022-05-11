Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor

11.05.2022 10:26

Galatasaray'da 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak seçim öncesinde Başkan Burak Elmas'ın tekrar aday olmayı düşündüğü öne sürüldü. Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari olarak ibra edilmemişti.

Galatasaray'da 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak seçim yaklaşırken başkan adayları da belli olmaya devam ediyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeniden aday olacağının açıklanmasının ardından aday olması beklenmeyen mevcut Başkan Burak Elmas'ın da aday olacağı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Elmas'ın yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişiklik yaparak önemli isimleri yönetim kuruluna alacağı ve aday olacağı konuşuluyor. Camianın önde gelen bazı isimlerinin de Elmas'ın listesinde yer alması bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ 11 HAZİRAN

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

20 Mayıs'a kadar adaylar listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek.

YORUMLAR
500

Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Galatasaray, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement