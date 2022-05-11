Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor - Son Dakika

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Galatasaray'da 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak seçim yaklaşırken başkan adayları da belli olmaya devam ediyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yeniden aday olacağının açıklanmasının ardından aday olması beklenmeyen mevcut Başkan Burak Elmas'ın da aday olacağı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Elmas'ın yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişiklik yaparak önemli isimleri yönetim kuruluna alacağı ve aday olacağı konuşuluyor. Camianın önde gelen bazı isimlerinin de Elmas'ın listesinde yer alması bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ 11 HAZİRAN

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

20 Mayıs'a kadar adaylar listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek.