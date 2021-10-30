Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi

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Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, İspanya'da şov yapmaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldızın, Galatasaray'dakinin aksine istikrarlı görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

EN İYİSİ SEÇİLDİ

La Liga'da çıktığı 6 maçta 4 gol kaydeden Falcao, son olarak Barcelona'nın yıkımına neden olmuştu. Kolombiyalı golcü, Vallecano'da Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Galatasaray'da yaklaşık 3 sezon sakatlıklardan dolayı katkı veremeyen Falcao'nun istikrarlı görüntüsü Sarı-Kırmızılı taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.