Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

04.03.2022 15:06
Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kadro belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kadro belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan kadroya alınmadı. Son maçın 21 kişilik kadrosunda bulunmayan Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan listeye yazıldı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika


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