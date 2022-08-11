Galatasaray'da transfer harekatı! Nelsson gidiyor, iki stoper geliyor - Son Dakika
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Galatasaray'da transfer harekatı! Nelsson gidiyor, iki stoper geliyor

11.08.2022 11:40

Galatasaray'da Marcao'dan sonra Victor Nelsson'un da takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray ise bu ayrılığın gerçeklemesi durumunda, öncelikli olarak Kaan Ayhan'a yönelecek. Bir diğer isim ise Andreas Olsen.

Sevilla, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için resmi teklifini iletti. Oyuncunun ayrılık isteğini doğrulayan Erden Timur ise Nelsson'un yerinin dolacağını ifade etmişti.

İLK HEDEF KAAN AYHAN

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Nelsson'un satılması durumunda, transfer döneminin başında ilgilendiği Kaan Ayhan'ı tekrar gündemine alacak. Galatasaray yönetimi ise bu operasyonun 5 milyon euro'ya tamamlanabileceğini düşünüyor.

Galatasaray'da transfer harekatı! Nelsson gidiyor, iki stoper geliyor

BİR DİĞER HEDEF OLSEN

Gündemdeki diğer stoper 25 yaşındaki Andreas Hanche- Olsen'in transferinde de son viraja girildiği öğrenildi. Galatasaray, Norveçli savunmacıyı 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Başarılı savunmacıyla da senelik 750 bin euro üzerinden anlaşma sağlandığı kaydedildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Olsen transferini Giresunspor maçından sonra açıklaması bekleniyor. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 1.85 boyundaki Olsen, stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor. Fredrik Midtsjö ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan Norveçli futbolcunun, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da transfer harekatı! Nelsson gidiyor, iki stoper geliyor
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