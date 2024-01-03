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Süper Lig devi Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti.
Rapid Wien'den 6 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Yusuf Demir için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Basel'e kiralanan Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılılardan alıyordu.
Galatasaray'ın kendisine ödemesi gereken parayı ödemediği gerekçesiyle ihtarname çeken Yusuf Demir yönetimi şaşırttı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti - Son Dakika