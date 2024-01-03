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Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti - Son Dakika
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Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti

Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen yıldız futbolcu Yusuf Demir, kendisine ödenmesi gereken parayı alamadığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti.

03.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:25
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Süper Lig devi Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDÜYORDU

Rapid Wien'den 6 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Yusuf Demir için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Basel'e kiralanan Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılılardan alıyordu.

İHTARNAME ÇEKTİ

Galatasaray'ın kendisine ödemesi gereken parayı ödemediği gerekçesiyle ihtarname çeken Yusuf Demir yönetimi şaşırttı.

Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu takıma ihtar çekti
Galatasaray\'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Galatasaray Camiasının Arabasitanda koyduğu tepki arkasında olan baba yiğitleri baya sinirlendirmiş ellerini çekmeye başlamışlar sanırım Yanıtla 13 1

Yusuf Demir, Galatasaray, Basel, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti - Son Dakika
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