Galatasaray\'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti

Uzmanlardan günlerdir beşik gibi sallanan ilimiz için korkutan uyarı

Süper Lig devi Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDÜYORDU

Rapid Wien'den 6 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Yusuf Demir için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Basel'e kiralanan Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılılardan alıyordu.

İHTARNAME ÇEKTİ

Galatasaray'ın kendisine ödemesi gereken parayı ödemediği gerekçesiyle ihtarname çeken Yusuf Demir yönetimi şaşırttı.