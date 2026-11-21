Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi mücadelenin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de geride kalan 11 müsabakada 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 28 puanla haftaya lider girdi. Galatasaray, 12. haftada ise Samsunspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Davinson Sanchez, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettikleri karşılaşmanın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Buruk, Amed Sportif Faaliyetler'e karşı ilk 11'de başlayan Rafael Leao, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'u sakatlıkları nedeniyle kadroya almadı. 53 yaşındaki teknik adam, Sanchez ile Lemina'yı da karşılaşmanın başında yedek oturttu.

Buruk, bu oyuncular yerine Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sara ve Deniz Gül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Abdülkerim Bardakcı 11'e döndü

Galatasaray'da 2 maç men cezasını tamamlayan kaptan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de formasına kavuştu.

Ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe maçındaki "kavga" eylemi nedeniyle 2 maç ceza alan Abdülkerim, Samsunspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Kaan Ayhan, ilk kez 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Ayhan, bu sezon ilk defa bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

Son olarak ligin ilk haftasındaki Arca Çorum FK maçında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşma sonra ilk defa resmi bir maçta görev aldı.

Deniz, 7 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın milli futbolcusu Deniz Gül, 7 resmi maçın ardından ilk 11'e geri döndü.

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Deniz, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 lig müsabakasının ardından Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğunda 11'de yer aldı.

Samsunspor'dan kadına yönelik şiddete karşı güçlü mesaj

Samsunspor, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için özel formayla sahaya çıktı.

Her yıl 25 Kasım'daki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne en yakın karşılaşmaya mor formayla çıkan Samsun ekibi, bu maçta farklı bir uygulamaya imza attı.

Samsunsporlu oyuncular, sırtlarında "2446" yazılı özel formalarla sahada yer aldı. Söz konusu sayı, "Mor Forma Projesi"nin hayata geçirildiği 8 Mart 2021 tarihinden itibaren cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını temsil ediyor.

Samsunspor'da tek değişiklik

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Samsun ekibi, karşılaşmaya Bilal Bayazıt, Josafat Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Yirigue Sekongo, Oskar Ohlenschlaeger, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Mohamed Bayo ilk 11'i ile çıktı.

Samsunspor'un yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Gabriele Guarino, Haluk Mustafa Tan, Enes Albak, Yalçın Kayan, Samed Onur, Kouadou Assoumou, Elayis Tavsan, Emre Kılınç ve Saikuba Jarju yer aldı.

Hırvat çalıştırıcı ligin 11. haftasında Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın başlangıç kadrosunda yer alan Samed Onur'u yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine Galatasaray karşısında Ohlenschlaeger'i sahaya sürdü.

Ayrıca, karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi anıldı.