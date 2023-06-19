Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk ayrıldı

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk ayrıldı

19.06.2023 15:25

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da forma giyen kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı. Kocuk, Galatasaray'a teşekkür ederken yeni adresinin Samsunspor olduğunu duyurdu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da deneyimli kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Okan Kocuk yaptığı açıklamada, "Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak. Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA ZAMANI"

Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin, hoşça kalın..." ifadelerini kullandı.

YENİ ADRESİ SAMSUNSPOR

Okan Kocuk'un yeni adresi Samsunspor olacak. Karadeniz ekibinin deneyimli eldivenle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Galatasaray, Okan Kocuk, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk ayrıldı - Son Dakika
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