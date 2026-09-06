Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın kasık adalesinde zorlanma tespit edildi - Son Dakika
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Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın kasık adalesinde zorlanma tespit edildi

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Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, iki futbolcunun da tedavi süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın, sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiğini ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

Kaynak: İHA

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın kasık adalesinde zorlanma tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın kasık adalesinde zorlanma tespit edildi - Son Dakika
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