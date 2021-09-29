Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Göztepe karşısında galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da Marsilya maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların iki yıldız futbolcusu uzun bir aradan sonra kafilede yer aldı.

SACHA BOEY, MARSİLYA MAÇINA 11'DE BAŞLAYACAK

8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakan ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Sacha Boey'in Marsilya maçında 11'de olacak. Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Barış Alper'inse karşılaşmaya yedek başlaması bekleniyor.