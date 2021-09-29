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Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü - Son Dakika

Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü

29.09.2021 17:51
Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü, System.String[]

Avrupa Ligi'nde yarın Marsilya'yla karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belirlendi. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz kafilede yer aldı.

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Göztepe karşısında galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da Marsilya maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların iki yıldız futbolcusu uzun bir aradan sonra kafilede yer aldı.

SACHA BOEY, MARSİLYA MAÇINA 11'DE BAŞLAYACAK

8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakan ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Sacha Boey'in Marsilya maçında 11'de olacak. Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Barış Alper'inse karşılaşmaya yedek başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Marsilya, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü - Son Dakika
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