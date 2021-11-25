UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kaparken maçın yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 50. dakikasında sakatlanarak kendini yere bırakan Cicaldau, oyuna devam edemedi. Rumen futbolcunun yerine oyuna vatandaşı Morutan dahil olurken, Cicaldau'nun son durumu çekilecek MR sonucunda belli olacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da üzen sakatlık! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi - Son Dakika Spor