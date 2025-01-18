Galatasaray'da yeni üye berat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da yeni üye berat töreni gerçekleştirildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni üye berat töreni yapıldı.

18.01.2025 17:17
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Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni üye berat töreni yapıldı. Törende, kulübe üyeliği onaylanan 272 yeni üye beratlarını aldı.

Galatasaray Spor Kulübü yeni üye berat töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray eski Başkanı Alp Yalman, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve üyeler katıldı.

Törende konuşan Metin Öztürk, "Şu an belki çok yeni olduğu için hissetmiyorsunuz ama ben birinci sandıkta olan bir üye olarak buraya her geldiğimde hem bir huzur hem bir heyecan hem de bir ürperti kaplıyor, 1481 yılından gelen bir tarihin içindeyiz. 1905 yılında Ali Sami Yen başkanımız ve arkadaşlarının kurduğu bir camianın bir parçasıyız. 1481'den beri çok kıymetli devlet adamları yetiştirmiş, şu an içinde bulunduğumuz Tevfik Fikret Salonu, Servet-i Fünun döneminin öncülerinden. Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bile ilham kaynağı olmuş bir kişinin uzun yıllar lisemizin müdürlüğünü yaptığı bir ortamdayız. Bambaşka bir heyecan içindeyiz. Çanakkale Savaşı döneminde bir dönem öğrencilerimiz oradaydılar, bu vatan için şehit oldular. O dönem mezun veremedi. Bunlardan biri de hatırladığım kadarıyla Hasnun Galip. O dönem kulüp binamızın adı da Hasnun Galip'tir. Sokağın adı da öyledir. Kulübümüzün de iyi bir futbolcusuydu ve şehit oldu. Çok bambaşka bir yerdesiniz. Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, her zaman duyarlılığıyla, kültürüyle, yetiştirdiği devlet adamlarıyla, yetiştirdiği iş adamlarıyla ülkemizin çehresini değiştiren bir oluşumdur. Kulüpten ötedir. Bir liseden doğmuş, Avrupa'da, dünyada çok bambaşka bir yere gelmiştir. Ben bunun bir örneğin olduğunu da düşünmüyorum. Ümit ediyorum ki hepiniz Atatürkçü düşünceler doğrultusunda hepiniz Galatasarayımıza sportif, kültürel, fikri manada çok şeyler katacaksınız. Bugün ilk gün ümit ediyorum ki uzun yıllar Galatasarayımız için, ülkemiz için ve insanlık için hepinizin çok büyük katkıları olacak. Bundan sonra hepimiz Galatasaray için el birliğiyle çalışacağız. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Galatasaray Spor Kulübü üyeliği onaylanan 272 yeni üye beratlarını aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni üye berat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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