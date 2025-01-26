Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird, Almadovar (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)
Galatasaray Daikin: Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Kalandadze, Ceylan Arısan)
Setler: 23-25, 9-25, 27-25, 25-19, 6-15
Süre: 118 dakika
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Daikin, Bahçelievler'i 3-2 Yendi - Son Dakika
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