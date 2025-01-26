Galatasaray Daikin, Bahçelievler'i 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Daikin, Bahçelievler'i 3-2 Yendi

Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

26.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar

Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird, Almadovar (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)

Galatasaray Daikin: Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Kalandadze, Ceylan Arısan)

Setler: 23-25, 9-25, 27-25, 25-19, 6-15

Süre: 118 dakika

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Galatasaray, Vodafone, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Daikin, Bahçelievler'i 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Daikin, Bahçelievler'i 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.