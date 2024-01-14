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Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 15-25, 17-25, 11-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 65 dakika sürdü.

Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti
14.01.2024 - 18:33,
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Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Simay Kurt, Işıl Öz, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Yarkın Dumanoğlu, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Shemanova)

Setler: 15-25, 17-25, 11-25

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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