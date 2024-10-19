Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın)
Zeren Spor: Kübra Akman, Hilal Kocakara, Uzelac, Kochurina, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Beren Yeşilırmak, Malinov, İdil Naz Başcan, Fatma Beyaz, Gülçin Doğan)
Setler: 25-20, 25-22, 25-13
Süre: 76 dakika (26, 28, 22)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin, Zeren Spor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Daikin, Zeren Spor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
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