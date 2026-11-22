Galatasaray Daikin, Zerenspor'u Sultanlar Ligi'nde 3-1'lik skorla geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Zerenspor'u 3-1 mağlup etti. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki maçın setleri 26-24, 25-20, 20-25 ve 25-14 tamamlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Mehmet Gül, Eren Mandal
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, İlayda Uçak (Ayça Aykaç, Merve Tanyel, Yuanyuan, Eylül Karadaş)
Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Babat, Nicoletti, Pipunyrova, Seher Aksoy (Ceren Önal, Fatma Şekerci, Dodson, Hilal Kocakara, Malual, Özlem Alkan, Merve Biçer)
Setler: 26-24, 25-20, 20-25, 25-14
Süre: 119 dakika (36, 32, 29, 22)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, Zerenspor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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