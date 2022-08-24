Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü

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Avrupa Ligi'nde Galatasaray formasıyla etkili bir performans gösterdikten sonra dev kulüplerin radarına giren Marcao, 12 milyon euroya Sevilla'ya transfer olmuştu. Brezilyalı savunmacı yeni takımında henüz forma yüzü görmedi.

MARCAO SON ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Sevilla ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Marcao, La Liga'nın geride kalan 2 haftasında forma şansı bulamadı. Sakatlığı sebebiyle yeşil sahalara çıkamayan Brezilyalı savunmacı, takımının yaptığı son idmanda da yer almadı. Marcao'nun sağlık durumu için bir kez daha kontroller yapılacak.

"SEZONUN EN KÖTÜ TRANSFERİ"

Marcao'nun Galatasaray'dan 12 milyon euroya transfer edilmesi ve henüz hiç maça çıkmaması Sevilla taraftarlarını da isyan ettirdi. İspanyol ekibine gönül verenler, yaptıkları yorumlarda Marcao'da "Sezonun en kötü transferi" olarak bahsettiler.