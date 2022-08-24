Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü - Son Dakika
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Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü

24.08.2022 20:06

Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle Sevilla'ya giden Marcao, La Liga'nın geride kalan iki haftasında takımının hiç formasını giyemedi. Sakatlığı sebebiyle takımının son antrenmanına da katılamayan Brezilyalı savunmacı için İspanyol taraftarlar, "Sezonun en kötü transferi" yorumunu yapıyor.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray formasıyla etkili bir performans gösterdikten sonra dev kulüplerin radarına giren Marcao, 12 milyon euroya Sevilla'ya transfer olmuştu. Brezilyalı savunmacı yeni takımında henüz forma yüzü görmedi.

MARCAO SON ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Sevilla ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Marcao, La Liga'nın geride kalan 2 haftasında forma şansı bulamadı. Sakatlığı sebebiyle yeşil sahalara çıkamayan Brezilyalı savunmacı, takımının yaptığı son idmanda da yer almadı. Marcao'nun sağlık durumu için bir kez daha kontroller yapılacak.

"SEZONUN EN KÖTÜ TRANSFERİ"

Marcao'nun Galatasaray'dan 12 milyon euroya transfer edilmesi ve henüz hiç maça çıkmaması Sevilla taraftarlarını da isyan ettirdi. İspanyol ekibine gönül verenler, yaptıkları yorumlarda Marcao'da "Sezonun en kötü transferi" olarak bahsettiler.

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SON DAKİKA: Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü - Son Dakika
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