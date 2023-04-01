Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao, yaşadığı uzun sakatlıklar sonrası gönderilmişti. Raya Vallecona'ya transfer olan futbolcu burada da bekleneni veremedi. Kolombiyalı golcünün bir sonraki durağı ise netleşmeye başladı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi dünya devlerinin formasını giyen Radamael Falcao, 37 yaşında yeni bir imzaya hazırlanıyor. Raya Vallecano'da top koşturan Kolombiyalı golcünün yeni rotası Millonarios olacak.

SADECE 2 GOLÜ VAR

Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla bu sezon 22 maça çıktı. Bu mücadelelerde 610 dakika süre alan futbolcu takımına sadece 2 gol katkısı verdi.