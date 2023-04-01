Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu

01.04.2023 16:27

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao, 22 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi. İspanya'da beklentilerin çok altında kalan 37 yaşındaki forvet, ülkesi Kolombiya'nın takımlarından Millonarios'a imza atacak.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao, yaşadığı uzun sakatlıklar sonrası gönderilmişti. Raya Vallecona'ya transfer olan futbolcu burada da bekleneni veremedi. Kolombiyalı golcünün bir sonraki durağı ise netleşmeye başladı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi dünya devlerinin formasını giyen Radamael Falcao, 37 yaşında yeni bir imzaya hazırlanıyor. Raya Vallecano'da top koşturan Kolombiyalı golcünün yeni rotası Millonarios olacak.

SADECE 2 GOLÜ VAR

Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla bu sezon 22 maça çıktı. Bu mücadelelerde 610 dakika süre alan futbolcu takımına sadece 2 gol katkısı verdi.

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Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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