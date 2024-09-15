Galatasaray'dan Rizespor'a 5-0'lık Darbe - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Rizespor'a 5-0'lık Darbe

Okan Buruk, Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki 5-0'lık galibiyetini değerlendirdi.

15.09.2024 01:17
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada çok fazla pozisyon vermediklerini belirtti.

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Maça iyi başladıklarına değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Rakibimizin 5'li savunmayla başlayacağını biliyorduk. 3-4-3 ile baskıya gittik. Zaman zaman bu dizilişi, oyunu kurarken de kullandık. Rakibimiz dizilişini bozmadı ve önde fazla baskı yapmadı. Daha rahat çıkma şansımız oldu. Erken gol de bizi rahatlattı. İlk yarıda rakip oyuncuları kalemize getirmedik. İyi günlerimizden biriydi. Maçın genelinde pozisyon vermedik ve gol yemedik. Savunma hattını önde kurduğumuzda rakiplerimize üstünlük kuruyoruz. Bu maçta çok ürettik. 5-0'lık galibiyet bizim için güzel. Bir an önce salı günü oynayacağımız Gaziantep FK maçına hazırlayacağız."

"Kadromdan memnunum"

Okan Buruk, iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, "Transferin son dönemi orta saha ile ilgili düşüncelerimiz oldu. 2-3 oyuncuya teklif yaptık. Osimhen sonrası sistem değişikliği de çok konuşuldu. Farklı tipte oyuncular düşündük. Elimizde iyi oyuncular var. Ana hedeflerimizden biri alacağımız yeni oyuncuların mevcut oyunculardan daha iyi olması. Kadromdan memnunum. İyi oyunculara sahibiz. Icardi, Ziyech ve Sallai gibi oyuncularımız olmamasına rağmen iyi bir maç geçirdik. Genç oyuncularımız da çok önemli. İyi bir kadro yapısına sahibiz. Takımıma güveniyorum ve büyük başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Osimhen'in transferi sonrası çift forvetle oynamayı düşündüğünü dile getiren Buruk, "Osimhen, Batshuayi ve Icardi elinizde varken iki forvetle oynamayı düşünürsünüz. Milli takım arasında Esenler Erokspor ile oynadığımız maçta bunu denedik. Savunmada eksiktik ama en azından öndeki oyuncularımızı yerleştirdik. Tam kadro olmadığınızda çalışma süreci zor oluyor. 3-4-3 dizilişine de geçtik zaman zaman. Yunus Akgün, Esenler Erokspor maçında kanat bek oynamıştı ve o maç iyiydi. Elimizde farklı oyuncular var. 2 forvetli oynayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bence Mourinho negatif demek isterken pozitif demek istedi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor." sözlerine değinen Buruk, "Bize önceki haftalarda negatif ayrımcılık yapıldı. Aleyhimize iki penaltı verilmedi. Öncesinde de nizami golümüz verilmedi. Bence Mourinho negatif demek isterken pozitif demek istedi." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferine değinen Buruk, "Milli takımdaki maçından sonra ona 'Rahatlaman sana çok yaradı.' dedim. Milli takımda gösterdiği o performansı ve öz güveni orada da gösterebileceğini düşünüyorum. Kerem gibi cesur bir oyuncunun baskı olmadan istediğini yapabilmesi çok önemli. Golünü görmedim ama Galatasaraylı Türk bir oyuncunun orada olması ve gol atması sevindirici. Elimizdeki oyuncuların böyle bir performans göstermesi için çalışacağız. Sacha Boey de buradaki performansla Bayern Münih'e gitti. Bizim oyuncuları iyi hazırlamamız onları Avrupa'ya taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Jelert, yatırım yaptığımız oyunculardan"

Okan Buruk, bütün yeni transferlerin adaptasyon sürecinin olduğunu belirterek, "Oyuncuların adaptasyon süreçlerini iyi değerlendirmek lazım. Bazı oyuncular daha çabuk ülkeye uyum sağlıyor. Takıma yeni gelen iki kişi hemen adapte oldu. Jelert, bizim yatırım yaptığımız oyunculardan. Kısa vadede büyük bir şey beklemiyoruz. Onları en iyi oldukları ortamda oynatmak gerekiyor. Jelert de en kısa sürede yüzde 100 hazır hazır hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens'in Çaykur Rizespor maçındaki performansına değinen tecrübeli teknik adam, "Bu sezonki en iyi maçını oynadı. Geçen sezonun son bölümünde çok iyiydi. Bu maçta o dönem performansını gördüm. Bu beni sevindiriyor çünkü çok güvendiğim bir oyuncu kendisi. Saha dışında da bize çok katkı sağlıyor. Performans artışında Osimhen'in etkisi olmuş olabilir. Sonuçta Osimhen ile birbirlerini tanıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Rizespor'a 5-0'lık Darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Rizespor'a 5-0'lık Darbe - Son Dakika
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