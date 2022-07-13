Galatasaray'dan tatsız prova - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan tatsız prova

13.07.2022 22:01
Galatasaray'dan tatsız prova

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 32. dakikada Kenan Kodro'nun kaydettiği gol ile 1-0 geriye düştü ve müsabakanın ilk yarısı MOL Fehervar'ın üstünlüğü ile noktalandı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında gol olmayınca Galatasaray maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, aldığı bu sonuçla yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyet almış oldu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan tatsız prova - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:59 İstanbul'da alacaklı oldukları şahsı darp edip güpegündüz kaçıran iki şehir eşkıyası kardeş tutuklandı
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 23:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan tatsız prova - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement