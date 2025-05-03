Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor

Geniş Video İzle

Galatasaray, iç transferde hamlelerine devam ediyor. Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper'in ardından sıra Davinson Sanchez'e geldi. Yönetim, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Kolombiyalı stoperle lig sona erdikten sonra masaya oturacak. Sanchez'in 3.2 milyon euro olan ücretine zam yapılacak ve 3 yıllık yeni bir anlaşma imzalanacak.

03.05.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'da iç transfer hamleleri yapılıyor. Sarı-kırmızılılar, yerli oyuncularının dışında Davinson Sanchez'le de yeni sözleşme imzalayacak.

TALİBİ ÇOK

38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol ve 2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton talip oldu. İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.

YENİ SÖZLEŞME

2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak. 28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.

Galatasaray, Davinson Sanchez\'in sözleşmesini uzatıyor

Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Galatasaray, Kaan Ayhan, Spor, Zam, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Akay kayhan:
    el patron adamdır 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:25:29. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.