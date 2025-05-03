Galatasaray, Davinson Sanchez\'in sözleşmesini uzatıyor

Süper Lig devi Galatasaray'da iç transfer hamleleri yapılıyor. Sarı-kırmızılılar, yerli oyuncularının dışında Davinson Sanchez'le de yeni sözleşme imzalayacak.

TALİBİ ÇOK

38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol ve 2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton talip oldu. İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.

YENİ SÖZLEŞME

2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak. 28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.