Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı, Fenerbahçe\'yi 21.30\'da konuk edecek

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı, Fenerbahçe'yi 21.30'da konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbinin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi, karşılaşma saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
İSTANBUL, GALATASARAY, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Kaynak: DHA
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